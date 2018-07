Anzeige

Ostfildern (pol/lh)Beim Sturz von seinem Fahrrad hat sich ein 15-Jähriger am Mittwochabend eine schwere Armverletzung zugezogen. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben gegen 21 Uhr auf der Hagäckerstraße unterwegs, streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und fiel auf den Asphalt. Der Jugendliche wurde in einer Klinik ambulant behandelt. Am geparkten Smart entstand ein Schaden von rund 500 Euro.