Filderstadt (pol) - 15 Fahrzeuge der Marke BMW sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Stadtteil Plattenhardt aufgebrochen worden, teilte die Polizei mit. Auf dem Gelände eines Autohauses in der Gutenbergstraße bauten die bislang unbekannten Täter aus zehn Pkw die Bordcomputer und die Airbags aus. In die Fahrzeuge der 5er Reihe gelangten die Unbekannten, indem sie das hintere Dreiecksfenster einschlugen und die Türen öffnen konnten.

Bei den Wagen der 3er Reihe schoben sie die Scheiben der Türen nach unten. Auf einem nahegelegenen Parkplatz des Autohauses in der Mörikestraße brachen die Täter nach Angaben der Polizei weitere fünf Fahrzeuge auf und entwendeten ebenfalls die Bordcomputer sowie die Airbags.

Der angerichtete Schaden und der Wert des Diebesguts dürften sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 150 000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise.