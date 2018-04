Anzeige

Esslingen (pol) Nach einem etwa 60 Jahre alten Mann fahndet das Polizeirevier Esslingen, nachdem dieser am Donnerstagvormittag, gegen 11.20 Uhr, einem 14-jährigen Jungen in der Martinstraße im Vorbeigehen in den Schritt gefasst haben soll. Der Unbekannte wird weiter beschrieben als ca. 175 cm groß, mit Halbglatze und braun-grauen Haaren. Hinweise erbittet das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330.