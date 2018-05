Anzeige

Ostfildern-Nellingen (pol) Wie die Polizei mitteilt, hat ein 14-Jähriger den Schlüssel der Mercedes A-Klasse seines Bruders gegen 14.15 Uhr unbemerkt an sich genommen und mit dessen Auto eine kleine Spitztour unternommen. Im Bereich der Riegel-, beziehungsweise Hindenburgstraße wurde er zufällig von seiner Mutter gesehen und bekam wohl Panik. Er hielt deshalb an, legte den Rückwärtsgang ein und stieß mit einem geparkten Auto zusammen. Anschließend beendete er der Jugendliche seinen völlig missglückten Ausflug. Neben einer Standpauke, die es vermutlich von seinen Eltern und dem Bruder gibt, ermittelt die Polizei gegen ihn wegen des Fahrens ohne Führerschein. An den beiden beschädigten Fahrzeugen war ein Schaden von rund 6000 Euro entstanden.