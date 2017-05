Esslingen (pol) - Über ein Dutzend Fahrzeuge sind in der Nacht zum Sonntag in Oberesslingen beschädigt worden. Kurz nach vier Uhr am frühen Morgen meldete sich der erste Geschädigte eines zerkratzten Fahrzeuges bei der Polizei. Bislang wurden an 14 Autos in der Urban-/Obertor-/Bismarck-/Olga-/Hindenburg-/ und Plochinger Straße Kratzer festgestellt. Der Schaden kann noch nicht abgeschätzt werden, dürfte sich jedoch auf mehrere Tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter der Nummer 0711/3990-0 um Hinweise.

