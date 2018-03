Anzeige

Reichenbach/Fils (pol) Mit seinem Fahrrad ist ein 13-jähriger Junge am Donnerstagnachmittag in der Seestraße gegen ein Auto gefahren. Gegen 17 Uhr war der Bub, wie die Polizei berichtet, auf dem Gehweg der Bahnhofstraße unterwegs und wollte an der Einmündung zur Seestraße abbremsen. Wohl weil er von der Bremse rutschte, geriet er auf die Fahrbahn und fuhr dort gegen die rechte Seite des vorbeifahrenden BMW einer 28 Jahre alten Frau.

Der 13-Jährige hatte Glück im Unglück und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht. Schaden entstand in Höhe von zirka 300 Euro.