Frickenhausen (red) - Wie die Polizei berichtet ist ein 13-Jähriger ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit dem Pedal und dem Lenker seines Fahrrads an der Ecke eines Hauses in der Tischhardter Straße hängen geblieben und gestürzt. Er zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Gebäude entstand Schaden.