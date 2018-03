Anzeige

Deizisau (pol) Ein Schaden in Höhe von zirka 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag entstanden. Eine 45-Jährige befuhr um 17 Uhr mit ihrem VW die Gutenbergstraße von der Plochinger Straße herkommend. An der Kreuzung mit der Schillerstraße übersah die Frau die von rechts kommende Mercedes eines 41-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein erheblicher Schaden an dem Fahrzeug des Mannes. Dieser musste abgeschleppt werden.