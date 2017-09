Anzeige

Nürtingen (pol) - In der Zeit zwischen Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, kurz vor zehn Uhr, sind zwei Haltestellen der Tälesbahn erheblich beschädigt worden, wie die Polizei angibt. Bislang unbekannte Täter schlugen an den Haltestationen Vorstadt und Roßdorf an den Fahrgastunterständen sowie den Informationsvitrinen die Glasscheiben ein. Hierbei handelte es sich um teures Sicherheitsglas, so dass sich der Schaden auf etwa 12.000 Euro beläuft. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0 erbeten.