Nürtingen (pol) - Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen bislang unbekannten Mann, der am Dienstagnachmittag in Nürtingen ein Mädchen auf dem Nachhauseweg geküsst und unsittlich berührt haben soll. Die Zwölfjährige war gegen 16.45 Uhr zu Fuß vom Bahnhof herkommend in der Kalkoferstraße unterwegs. Auf Höhe von Gebäude 70 wurde die Schülerin von dem Unbekannten angesprochen. Als sie stehenblieb, umarmte und küsste er sie zunächst. Das Mädchen stieß den Mann weg und lief weiter. Er folgte ihr und konnte sie nach einigen Metern wieder einholen. Im Anschluss berührte er sie unsittlich an der Brust und am Hinterteil. Die Zwölfjährige wehrte sich erneut, worauf der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Kirchheimer Straße stadtauswärts davonfuhr.

Der Mann soll etwa 50 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank sein. Er hat dunkle und graue, etwa drei Zentimeter lange Haare. Der Gesuchte trug eine grün/gelbe Jacke. Unterwegs war er mit einem schwarzen Damenrad mit einem Fahrradkorb auf dem Gepäckträger. Im Korb befanden sich zwei Plastiktüten, die mit einem grünen Expander befestigt waren. Dem Mädchen war der Tatverdächtige zuvor bereits aufgefallen, weil er in den Mülleimern nach Flaschen suchte. Die Kriminalpolizei bittet unter Telefon 07022/92240 um sachdienliche Hinweise.

Insbesondere werden Zeugen gesucht, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder die zur Identität des Gesuchten Angaben machen können.