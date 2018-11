Anzeige

Kirchheim/Teck (pol)Eine zwölfjährige Radfahrerin hat sich laut Polizei bei einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen ereignet hat, leicht verletzt. Ein 72-Jähriger hielt zunächst mit seinem Transporter an einem Fußgängerüberweg, um Kindern das Überqueren zu ermöglichen. Als die Fahrbahn wieder frei war, fuhr er an und übersah dabei das Kind, das auf seinem Fahrrad ohne abzusteigen den Überweg in Richtung Schule überfuhr. Bei der nachfolgenden Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte das Kind vom Fahrrad. Ein Rettungswagen brachte das leicht verletzte Mädchen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf knapp 600 Euro geschätzt.