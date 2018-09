Anzeige

Owen (pol) Am Freitagnachmittag ist in Owen ein junger Radfahrer von einem Pkw erfasst und dabei verletzt worden. Laut Polizeimeldung hatte der Junge die Vorfahrtsregel missachtet. Die Autofahrerin war zu weit links gefahren.

Um 16.50 Uhr war eine 51-jährige Ford-Fahrerin auf der Bahnhofstraße aus Richtung

Kirchheimer Straße kommend unterwegs. Die Polizei vermutet, dass sie das Rechtsfahrgebot nicht einhielt. Auf Höhe der Badstraße sei dann ein 11-jähriger Radfahrer in die Bahnhofstraße eingebogen, ohne die Vorfahrt der Autofahrerin zu beachten. Im Einmündungsbereich ist es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge gekommen.

Der Radler sei, laut Polizeibericht, zunächst auf die Motorhaube geprallt und anschließend nach vorne abgeworfen worden. Dann kam er auf der Fahrbahn zum Liegen. Sein Fahrrad verkeilte sich im Bereich des Stoßfängers. Glücklicherweise wurde der 11-Jährige nur leicht verletzt, eine Behandlung in einer Klinik war nicht erforderlich. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 1 000 Euro.