Kirchheim (pol)Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Schaden von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Rembrandtweg und Milcherberg in Kirchheim ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahranfänger war nach Angaben der Polizei gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Rembrandtweg unterwegs. An der Einmündung zum Milcherberg übersah er aus Unachtsamkeit und wegen eines dort sichtbehindernd und verkehrswidrig geparkten Sprinters einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Wagen eines 48-Jährigen. Dieser hatte keine Chance mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass es im Einmündungsbereich der Straße zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Beide Autos mussten nach dem Unfall von einem Abschleppdienst geborgen werden.