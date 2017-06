Plochingen (pol) - Am frühen Samstagabend ist es im Bereich der Fils in Plochingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 10-jährigen Jungen und einem Auto gekommen, bei dem der Junge verletzt wurde. Im Bereich einer dortigen Kleingartenanlage rannte der Junge hinter einer Hecke auf den dortigen Feldweg hervor, wo die 40-jährige Nissan-Fahrerin aus Richtung Reichenbacher Straße herangefahren kam und mit dem Jungen zusammenstieß. Mit dem Rettungswagen wurde der 10-Jährige in eine Kinderklinik gebracht. Nach ersten Ermittlungen sind die Verletzungen des Jungen nicht bedrohlich. Ein Schaden am Auto entstand nicht.

