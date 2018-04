Kundenzufriedenheit im Fokus

Seit über 90 Jahren steht beim Esslinger Autohaus Wilhelm Jesinger der Service und die Kundenzufriedenheit im Vordergrund.

Das Familienunternehmen ist Autorisierter Mercedes-Benz Servicepartner für Mercedes-Benz Pkw, Transporter und LKW. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 1922 von Wilhelm Jesinger und ist damit der älteste Mercedes-Benz Partner in Württemberg.

Getreu dem Motto „Persönlich, kompetent und zuverlässig“ betreuen Geschäftsführerin Elli Roderburg-Schnierle und ihre 130 Mitarbeiter die Kunden – mit ihrem Sohn Frank Schnierle ist bereits die vierte Generation im Unternehmen aktiv. Das Jesinger-Dienstleistungsportfolio geht von Reparatur und Wartung über Unfallreparatur und Fahrzeugaufbereitung bis zum TruckWorks Center und dem Mercedes-Benz Service 24h. Seit zwei Jahren ist das Autohaus Jesinger zum `Fachbetrieb für historische Fahrzeuge´ von der Kfz-Innung qualifiziert. Damit hat das Suchen in Esslingen für alle Liebhaber von Young- und Oldtimern nun ein Ende: Jesinger ist der kompetente Partner für das technische Kulturgut "Oldtimer" und auch Partner des Mercedes-Benz Museum.

Unternehmerisches Streben und gesellschaftliches Engagement haben auch heute Tradition im Hause Jesinger und sind Verpflichtung. Deshalb investiert das Autohaus Jesinger nicht nur permanent in die technische Ausrüstung ihrer Werkstätten, sondern auch kontinuierlich in die Fortbildung aller Mitarbeiter, um den Service-Herausforderungen jetzt und in Zukunft gewachsen zu sein. – auch eine eigene Ausbildungswerkstatt mit Ausbildungsmeister trägt dazu bei.

Elli Schnierle: "Mit unseren Erfolgen in den vergangenen Jahren fühlen wir uns bestätigt, der Zukunft die richtige Richtung gegeben zu haben. Dies ist meinem Sohn und mir Ansporn und Motivation zugleich."

Autohaus Wilhelm Jesinger KG

Fritz-Müller-Straße 151

73730 Esslingen, Zell

Tel.: +49 711 930 200

Fax: +49 711 93020 99

E-Mail: service(at)autohaus-jesinger.de

Internet: www.autohaus-jesinger.de