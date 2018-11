Anzeige

Esslingen (red) Das Literaturfestival LESART findet in diesem Jahr von 8. November bis zum 2. Dezember statt. Welche Autoren an welchen Veranstaltungsorten zur Lesung in Esslingen sind, und welche der Veranstaltungen schon ausverkauft sind, erfahren Sie auf der Seite LESART der Stadtbücherei Esslingen.

Kartenverkauf

Aktuelle Veranstaltungshinweise und Kartenreservierungen unter 0711 . 3512-3444 (Anrufbeantworter) | 0711 . 3512-3333 (während der Büchereiöffnungszeit)

Reservierungen sind drei Öffnungstage (ab Bestelltag) gültig. Danach verfällt der Anspruch. Nicht abgeholte Karten werden weiterverkauft.



Eintritt

Der Eintritt zu den Kinder- und Jugendveranstaltungen ist frei.

Die Karten für die Abendveranstaltungen kosten jeweils € 8.

Die Dauerkarte kostet € 90 und kann wegen großer Nachfrage nur direkt in der Stadtbücherei gekauft werden.

Für Kulturpassinhaber steht ein begrenztes Kontingent Freikarten zur Verfügung | Anmeldung erforderlich.

Karten sind nur in der Stadtbücherei erhältlich.

Nur Barzahlung möglich.