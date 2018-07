Anzeige

Nürburg (dpa) - Das legendäre Musikfestival „Rock am Ring“ fand zum letzten Mal in der bisherigen Form am Nürburgring statt. Im kommenden Jahr wird das mehrtägige Festival, das seit 1985 veranstaltet wird, voraussichtlich nach Mönchengladbach umziehen. Am Nürburgring wird ein neues Festival der Deutschen Entertainment AG (Deag) unter dem Namen „Grüne Hölle“ an den Start gehen. „Rock am Ring“-Veranstalter Marek Lieberberg und der neue Ringbesitzer, der Düsseldorfer Autozulieferer Capricorn, hatten sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können.