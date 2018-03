Hélène Bouchet als Tatjana und Edvin Revazov als Eugen Onegin in der Uraufführung des Balletts „Tatjana“ in Hamburg. Christian Charisius/dpa

Von Angela Reinhardt





Hamburg - Warum tut er sich das an? Warum fordert John Neumeier, dienstältester Ballettchef der Welt und unumstrittener König des Handlungsballetts, den direkten Vergleich mit John Cranko heraus, indem er fast 50 Jahre nach dessen „Onegin“ Alexander Puschkins Versroman noch einmal fürs Ballett adaptiert? Der junge Neumeier tanzte damals 1965 in der Stuttgarter Uraufführung mit und hat das Entstehen des heute weltweit gespielten, vielgeliebten Klassikers hautnah im Ballettsaal erlebt.

Crankos „Onegin“ gilt als sein Meisterwerk, der Vergleich kann eigentlich nur schlecht ausgehen. Auf respektvolle, keineswegs ketzerische Weise tritt nun Neumeiers „Tatjana“ an der Hamburger Staatsoper in einen Dialog mit dem älteren Werk, wirkt vor der Folie des Vorgängers wie die moderne Inszenierung einer geliebten Oper, wie eine zweite Meinung zum Thema. „Tatjana“, benannt nach der weiblichen Hauptfigur der aneinander vorbeigelebten Liebesgeschichte, spielt in verhangenen Pastelltönen im Russland der 1940er-Jahre.

Alles (zer-)fließt

Bis auf die Musik, eine Auftragsarbeit von Lera Auerbach, ist Neumeier für alles verantwortlich, seine sich ständig verändernde Bühne evoziert in kargen Zimmerecken und weißen Holzhäusern eine Erinnerungslandschaft zwischen Birkenstämmen. Wo Cranko linear, in Solos, Pas de deux und Ensemble-Szenen erzählt, da (zer-)fließt hier alles ineinander, manchmal auf drei Schauplätzen gleichzeitig, oft zerdehnt, in kleinen tanzlosen Szenchen und untätig wie in einem Tschechow-Stück, dann wieder gelenkt von den Neumeier-typischen Schicksalsfiguren, Traumgestalten, Schatten.

Zwar heißt das Werk „Tatjana“, aber zunächst erfahren wir sehr viel mehr über Onegin. Neumeier holt den Prolog wieder heraus, den Cranko einst gestrichen hatte, zeigt den freizügigen Lebemann als gewollt oberflächlichen und herablassenden Snob. Das Landmädchen Tatjana ist nicht scheu, sondern eher ein wenig exaltiert; man möchte ihre Liebe zu Teddybären und Pelzjacken nicht psychoanalytisch aufschlüsseln, zumal einer der Teddys sich im Traum zu ihrem späteren Gatten Graf N. auswächst - hier riskiert der Abend fast einen Lacher. Onegin dagegen mutiert in ihren literarisch generierten Tagträumen zum Byron‘schen Vampir, der durchs Fenster zu ihr kommt.

Neumeier folgt Puschkin oft bis in kleinste Einzelheiten, etwa bei jenem Traum vom Bären, ignoriert aber die Vorlage bei wichtigen Charakterzügen der Hauptpersonen. So weist Onegin das schwärmerische Mädchen hier sehr böse zurück, demütigt sie richtiggehend, wo er im Roman zartfühlend agiert. Bei Cranko bleibt die Wandlung, durch die Onegins verlorene Seele am Schluss doch noch zur Liebe findet, den Interpreten der Rolle überlassen, Neumeiers tief verdorbenem Dandy aber mag man die Demut vor Tatjana kaum mehr glauben. Die Enttäuschte reift am Schluss zur starken Frau, quält ihn mit Vorwürfen und holt sich ganz bewusst den einen, einzigen Kuss, bevor sie ihn wegschickt. Auf einen choreografisch seltsam fahrigen, zerbröselten Abend setzt Neumeier einen seiner großen Pas de deux, moderner als früher, tiefehrlich und zerstörerisch - großartig interpretiert von der edlen Hélène Bouchet und vor allem von Edvin Revazov, der durch einen Kahlkopf zum kühlen Zyniker runderneuert wurde - was für eine Verwandlung.

Wo Cranko quasi nebenbei die sich wandelnde Gesellschaft zeigt, hat das Corps de ballet bei Neumeier wenig zu tun, auch die Nebenfiguren verblassen ein wenig. Onegins Dichterfreund Lensky, den er im Duell erschießt, wird zu einer Art Hippie-Komponist, der den ganzen Abend in Jeans bestreitet und uns trotz der virtuosen Sprünge von Alexandr Trusch wenig nahe geht. So wenig wie Lera Auerbachs kaum moderne Musik, die zwar immer wieder durch ein feines Flötensolo, eine orientalische Färbung, eine kindlich-einfache Geigenmelodie auf sich aufmerksam macht, die fast Schnittke-artig einen Ausflug zur Unterhaltungsmusik unternimmt und sich irgendwann mit Schostakowitschs Jazzwalzern dreht, die aber nur selten in die dunklen Extreme geht, meist begleitet statt zu fordern. Dirigiert wird die groß instrumentierte Partitur von Simon Hewett, dem Ersten Kapellmeister der Stuttgarter Oper.

Onegins Lächeln

Ist „Tatjana“ für John Neumeier die direkte Auseinandersetzung mit dem Choreografen, mit dem er Zeit seines Lebens immer wieder verglichen wurde? Die Zeit der Klassiker ist vorbei, schon lange weist der Ham- burger Ballettchef den Weg zum offeneren Tanzdrama, vermischt die Ebenen, die Tanzstile, die Dramaturgie, auch wenn er damit die Liebe fast zu Tode analysiert - so wie hier.

Versöhnlich stimmen die kleinen, kaum sichtbaren Zitate aus Crankos „Onegin“, die liebevoll, fast wie eine Hommage, über den gesamten Abend verteilt sind: Onegins Lächeln über Tatjanas Lektüre, ihre Schlusspose, die Stuhlreihe vom Petersburger Ball mit dem abgewandten Onegin, das ratlose Schulter-an-Schulter-Stehen beim letzten Treffen, ja selbst das Fenster statt des Spiegels, durch das die Traumgestalt Onegin zu Tatjana kommt. Auch Neumeier fällt es schwer, auf die alte Magie zu verzichten.

Weitere Aufführungen folgen am 10. Juli sowie im November.

