StuttgartEin gutbürgerliches Wohnzimmer mit Esstisch und Couch. Auf übergroßen Lettern sind die Wörter zu lesen: „Essen“, „Küche“, „WC“, „Garten“. In diese Struktur kehrt Gilles aus dem Krankenhaus nach einem Gedächtnisverlust zurück . Vorsichtig und einfühlsam leitet seine Ehefrau Lisa ihren desorientierten Gatten durch die Wohnung (Bühne: Philipp Kiefer). „Ich habe die Erinnerung an mich selbst verloren“, erklärt Gilles. Im Krankenhaus, so erzählt er Lisa, die er beharrlich siezt, sei eine attraktive Krankenschwester ohne Kittel an sein Bett getreten und habe behauptet, seine Frau zu sein. „Ich bin diese Frau“, sagt