StuttgartIn Rage zertrümmert der Autor und Lebenskünstler Harry Haller die Gipsbüste des Dichterfürsten Goethe. Längst hat das klassische Ideal für ihn seine Strahlkraft verloren. Zornig steht der Künstler, der in einer tiefen Lebenskrise steckt, im „Steppenwolf“ nach Hermann Hesse vor der goldgerahmten Guckkastenbühne im Stuttgarter Schauspielhaus. Die alten ­Ideale greifen nicht mehr. Tief lässt Wolfgang Michalek die Zuschauer in die verletzte Seele des Literaten Haller blicken, der sich wie Hesse selbst um seinen 50. Geburtstag mit Suizidgedanken quält. Der Regisseur Philipp Becker wagt am Stuttgarter Staatsschauspiel mit der dynamischen Bühnenfassung