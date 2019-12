EsslingenIn den vergangenen fünf Jahrhunderten hat eine Vielzahl an Chorkomponisten in Württemberg gelebt und gewirkt. Viele von ihnen sind in Vergessenheit geraten, andere sind nur noch Experten bekannt und ihre Musik wird nie oder nur selten gesungen und gespielt. In einem ambitionierten Kooperationsprojekt haben nun der Schwäbische Chorverband und die Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Esslinger Helbling-Verlag ein Buch herausgebracht: „Chorkomponisten in Württemberg. 20 Porträts aus fünf Jahrhunderten“ (Helbling-Verlag, 24,90 Euro) ist eine spannende Entdeckungsreise durch eine bis dato weitgehend unerforschte