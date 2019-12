LenningenWann ist ein Mann ein Mann?“, knödelte Herbert Grönemeyer schon vor 35 Jahren. Eine Frage, die seither Generationen bewegt – und das bis heute. Die Kerle sind in Not. Das Rollenbild des Mannes ist im Wandel der Zeit unscharf geworden. Zu viele Facetten, zu viele Forderungen: „außen hart und innen ganz weich“. Das männliche Geschlecht sieht sich im schmerzhaften Spagat zwischen Hausmann und Held. In seiner jüngsten Ausstellung „Heroes“ im Schlössle in Oberlenningen setzt sich der Dettinger Grafikdesigner, Zeichner und Maler Wolfgang Dick facettenreich mit dem Thema auseinander.

Er spielt dabei nicht nur auf die Triebkräfte männlicher