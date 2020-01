StuttgartMargarine statt Butter? Nur noch „Weckla vom Discounter mit ogson­de Treibmittel“? Gar aufs „Viertele“ verzichten? Sabine und Eberhard Kleinhans – oder kurz: s’Bienele und d’r Ebbe – haben’s satt. Die Renten des kinderlosen Ehepaars reichen hinten und vorne nicht aus – „zom Sterba z’viel, zom Leba z’wenig“. Die rettende Idee: ein Zimmer der eigenen Wohnung im Stuttgarter Süden vermieten.

Kaum hat man inseriert, schon stehen junge Interessenten vor der Tür. Kein Wunder, es herrscht ja Wohnungsnot in Stuttgart. Sabine vermietet an Tom, Eberhard an Lisa. Was versehentlich gleichzeitig geschah, zurren die beiden einvernehmlich fest. Doch weil