Stuttgart - Eingehüllt in eine rote Hakenkreuzflagge arbeitet Peter René Lüdicke ein Stück der dunkelsten deutschen Vergangenheit ab. Mit abgehackten Sätzen und mit Gesten, die Gewalt spiegeln, eignet sich der „alte Sack“ die komplexe Gedankenwelt des Schriftstellers Bernward Vesper an. Die Schauspieler zeigen in Stuttgart unterschiedliche Facetten von dessen gespaltener Persönlichkeit. Der Linke und Lebensgefährte der Terroristin Gudrun Ensslin haderte mit der Vergangenheit seines Vaters, des Nazi-Dichters Will Vesper. Diesen inneren Kampf spiegelt Martin Laberenz zweieinhalbstündige