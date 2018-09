EsslingenEigentlich hatte Philipp das Buch zugeklappt, da ist er ganz sicher. Der kleine Junge wacht nachts auf, weil der Mond so komisch hell scheint, und dann geht alles ganz schnell: Aus dem Buch klettert ein kleiner grüner Drache. Der stößt in Philipps nicht wirklich aufgeräumtem Kinderzimmer erstmal mit einer Zahnbürste zusammen und muss dann schnell in Sicherheit gebracht werden, leuchtet doch der Mond schon wieder so komisch.

Was noch so alles aus dem Buch krabbelt, wie Philipp und der „schehr schüß lischpelnde“ Drache Freundschaft schließen, wie man eine Burg verrammelt und mit einem Bagger Ritter erschreckt, das erzählt Cornelia Funkes