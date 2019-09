EsslingenAchim Freyer hat sie in der vergangenen Saison im Stuttgarter Staatsschauspiel für Erwachsene inszeniert. Jetzt nimmt sich die Esslinger Junge WLB E.T.A. Hoffmanns romantischer Novelle „Der Goldne Topf“ von 1814 an. Premiere der szenischen Fassung für Zuschauer ab 16 Jahren ist an diesem Samstag. Nicht nur, weil „Der goldne Topf“ derzeit Deutschabitur-Sternchenthema ist, sei er eine gute Wahl fürs Jugendtheater, erklärt die Regisseurin Jenke Nordalm. Sondern auch, weil der Text für Heranwachsende eine Menge Identifikationspotenzial biete. In der Story vom Studenten und Pechvogel Anselmus, der über den Apfelkorb eines alten Hexenweibes