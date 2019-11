WLB: Albert Dulks Kampf für Toleranz

Sabine Bräuning und Reinhold Ohngemach spielten in Albert Dulks „Lea“ – Lesung am Samstag

Nach Jahrzehnten arbeiten die Schauspieler Sabine Bräuning und Reinhold Ohngemach wieder an dem Text „Lea“ von Albert Dulk. In den 80er-Jahren standen sie in der Inszenierung von Wolfram Mehring auf der Bühne. Am Samstag lesen sie das sperrige Drama in Auszügen an der WLB.