Stuttgart - „Schulden müssen zurückgezahlt werden. Müssen Sie das eigentlich?“ Ist das jetzt eine wirtschaftliche Frage, eine politische oder vielmehr eine moralische? Man weiß es nicht so genau, zumindest dann nicht, wenn man die jüngste - und höchst gelungene - Premiere des Stuttgarter Staatsschauspiels gesehen hat. „Schulden. Die ersten 5000 Jahre“ heißt das uraufgeführte Stück in der Spielstätte Nord. Wobei, ein Stück im gewohnten Sinn ist das eigentlich gar nicht, denn was die emsige Petras-Truppe da auf die Bühne gebracht hat, ist die Dramatisierung eines Sachbuchs. David Graeber, von Haus