StuttgartAus Stuttgart hinaus in die Welt: Zwei Handlungsballette hat das Stuttgarter Ballett kreiert, die zu internationalen Klassikern geworden sind, und zwar zu solchen, die wirklich alle tanzen, auch die Kompanien, die älter, ehrwürdiger, größer und berühmter sind. John Crankos „Onegin“ war das erste, nur 13 Jahre später entstand John Neumeiers „Kameliendame“, die im November 1978 eine volle Stunde lang beklatscht wurde. Ihren Artikel hatte sie da noch nicht, „Die Kameliendame“ heißt das Stück in Stuttgart erst seit den 1990er-Jahren, angepasst an Neumeiers Hamburg Ballett.

Marcia Haydée tanzte die Hauptrolle in beiden Werken, Jürgen Rose