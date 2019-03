NürtingenDie Mauern stehn sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen“, heißt es in Friedrich Hölderlins Gedicht „Hälfte des Lebens“. Die berühmten Zeilen bekommen womöglich bald einen realen Klang. Die Stadt Nürtingen plant eine Entkernung des Hölderlinhauses in der Neckarsteige, wo der Dichter seine Jugend verbrachte und wohin er auch später oft zurückkehrte. Außer Keller und Fassaden bliebe im Inneren des Gebäudes kaum mehr ein Stein auf dem anderen, warnte der Nürtinger Hölderlinverein jetzt in einem Pressegespräch. Das würde „das Nürtinger Hölderlinhaus als authentischen Hölderlin-Erinnerungsort unglaubwürdig machen und ein Kulturdenkmal