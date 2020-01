StuttgartWenn heute Stuttgarter Galerien aufgeben müssen, heißt es oft, Stuttgart sei eben keine Kunststadt. Historisch betrachtet scheint das tatsächlich zu stimmen. Die Stadt kaufte lange Zeit so gut wie gar keine Kunstwerke an. In der Weimarer Republik leistete man sich bestenfalls günstigen „Ämterschmuck“, Bilder regionaler Künstler, die in Amtsstuben und auf Krankenhausfluren hingen.

Nur 430 Gemälde hat die Stadt Stuttgart im Jahr 1933 besessen. Das zumindest haben die Recherchen von Kai Artinger ergeben. Er ist Provenienzforscher am Kunstmuseum Stuttgart und hat nun drei Jahre kaum anderes getan, als Akten zu sichten, Bilder im Depot zu