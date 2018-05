StuttgartKann man Kindern Stücke über Krieg und Tod zumuten? Man kann, das Theaterfestival „Schöne Aussicht“ in Stuttgart hat es gezeigt. „Was rufen denn die Kinder da?“ Einer der niederländischen Künstler vom Theater Artemis beugt sich zu einer Nebensitzerin im Theater Rampe und fragt das auf Englisch. „Zugabe“ – mehr davon. Offenbar ist „Oorlog/Krieg“ hervorragend angekommen bei den Zuschauern ab sechs Jahren. Das Stück wirkt zunächst wie eine Performance, ein Zimmer voller Gegenstände, Tische, Bälle, Stühle, Bilder. Sie sind an Fäden befestigt, an denen von den Rückwänden des Raumes aus gezogen wird, so dass sich in irren Dominoeffekten eine krachende