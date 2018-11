Der Countdown läuft: Nur wenige Tage sind es noch, dann steht das Christkind vor der Tür. Höchste Zeit also, sich endlich nach den passenden Geschenken für all die Lieben, denen man ein frohes Fest bescheren möchte, umzuschauen. Mitarbeiterinnen der Esslinger Stadtbücherei verraten unseren Lesern ihre ganz persönlichen Buch-Favoriten fürs Weihnachtsfest.„Eine Demokratie ist nur so gut wie ihre Journalisten“, wirbt derzeit eine große Tageszeitung. An diesen Slogan fühlte sich Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs bei der Lektüre von Annalena McAfees Roman „Zeilenkrieg“ (Diogenes Verlag, 22.90 Euro)