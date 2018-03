Anzeige

Bayreuth/Berlin (dpa) - Wim Wenders und die Bayreuther Festspiele stehen sehr wahrscheinlich kurz vor einer Einigung über die Neuinszenierung des „Rings des Nibelungen“ im Jahr 2013. Festspielleiterin Eva Wagner-Pasquier und der Filmemacher wollten noch offene Fragen in der kommenden Woche am Rande der Berlinale besprechen, so Festspielsprecher Peter Emmerich.

Zuvor hatte sich Wenders in Berlin zu den laufenden Verhandlungen über die Wagner-Oper geäußert: „Für eine so gewaltige Arbeit müssen die Parameter und Regeln vorher gut festgelegt werden, nicht erst im Laufe des Weges.“ Die „Ring“-Inszenierung im Bayreuth zum 200. Geburtstag von Richard Wagner 2013 würde für den Filmemacher das Opern-Debüt bedeuten. Dass konkrete Gespräche laufen, war seit Anfang des Jahres bekannt. Für den „Ring des Nibelungen“ habe er bereits einen Bühnenbildner und schätze den designierten Dirigenten Kirill Petrenko sehr. „Der ist einer der Hauptgründe, warum ich das machen möchte“, sagte Wenders.