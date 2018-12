StuttgartMeist sind sie nur ein Jahr in Stuttgart, und dann sitzen sie da oben in Möhringen ganz am Rand der Stadt; Musicalsänger sind ständig unterwegs und schlagen noch seltener Wurzeln als die anderen Theaterleute. Seit vielen Jahren aber organisieren die Darsteller der beiden Musicaltheater im SI-Centrum, und zwar immer wieder andere Künstler, weihnachtliche Konzerte und Benefizaktionen, deren Erlös Stuttgarter Einrichtungen zugute kommt – das Olgäle wurde mehrfach bedacht, ein Artenschutzprojekt der Wilhelma oder, wie jetzt wieder, das Hospiz für Kinder und Jugendliche. „Weihnachten in Notre-Dame“ hieß das große Konzert, organisiert und sehr lustig