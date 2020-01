StuttgartDen Spaß lässt sich der Regisseur Zino Wey denn doch nicht entgehen. Zur „offenen Wunde“ hat der im Programmheft zitierte Heiner Müller anno 1985 das radikale, da an die Wurzeln der menschlichen Existenz gehende Werk Georg Büchners erklärt – in jener neo-expressionistischen Aufschrei-Wortwahl, deren schneidende Schärfe den Verdacht weckt, sie wolle das Gegenteil übertönen. Und in Wahrheit sei die Wunde längst kulturbetrieblich vernarbt. Nun, in Zino Weys „Woyzeck“-Inszenierung im Stuttgarter Schauspielhaus klafft sie tatsächlich, die offene Wunde, und zwar im Oberschenkel des Hauptmanns: splattermäßig auf die Haut geschminkt, und Diener Woyzeck