Dass Tobias Mayer zu den herausragenden Mathematikern, Kartografen und Astronomen des 18. Jahrhunderts zählte, darf in Esslingen als Gemeingut gelten. Schwerer tut sich die Öffentlichkeit abseits des Universitätsbetriebs dagegen mit der Frage, welchen Beiträgen dieser Perfektionist seinen anhaltenden Ruhm konkret verdankt. Antworten vermittelt eine Ausstellung, die morgen im Stadtmuseum eröffnet wird. Sie gewährt Einblicke in die Arbeit des Professors, zeigt aber auch die wichtige Rolle, die Esslingen für Mayer gespielt hat. Seine ungewöhnliche Bildungskarriere ist mit dieser Stadt eng verbunden.Europa am Anfang