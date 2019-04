StuttgartEingängig und komplex zugleich sind die Kompositionen der Combo Web Web um den Münchner Pianisten Roberto Di Gioia, geschmeidig schmiegt sich dieser lebendige, frische Jazz am Donnerstagabend im Theaterhaus in die Gehörgänge. Die Musiker – Tony Lakatos am Saxofon, Christian Kaphengst am Kontrabass, Peter Gall am Schlagzeug – bilden eine vor Energie strotzende Einheit und entfalten eine starke Dynamik. Wie ein Schlangenbeschwörer verzaubert Lakatos die Zuhörer mit verwunschenen Melodien und einer dramaturgisch perfekt eingesetzten Tongestaltung: Lyrisch lässt er sein Instrument singen, zwitschern, fiepen und tröten. Der in Mailand geborene und in