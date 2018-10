Anzeige

Bayreuth (dpa) - Gut acht Monate nach dem Wechsel an der Spitze der Bayreuther Festspiele sind nun auch die Verträge mit Katharina Wagner (30) und Eva Wagner-Pasquier (64) unter Dach und Fach. Nach Angaben von Festspielsprecher Peter Emmerich von gestern sind sie zunächst auf sieben Jahre befristet und gelten rückwirkend zum 1. September 2008. Sie seien am Mittwoch bei einer Sitzung des Verwaltungsrates an die beiden Halbschwestern übergeben worden. Festspielleiter Wolfgang Wagner (89) hatte sein Amt nach 57 Jahren niedergelegt und damit den Weg frei gemacht für seine Töchter.