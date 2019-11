Vor der Premiere: Mozarts „Figaro“ in Stuttgart

Figaro und Susanna wollen heiraten, aber ihr Chef, der Graf, der keinen Bock mehr hat auf die eigene Frau, stellt der jungen Braut nach: so die Story von Mozarts „Hochzeit des Figaro“. Die Regisseurin Christiane Pohle interessiert sich in ihrer Inszenierung an der Stuttgarter Oper noch für ein viel grundsätzlicheres Thema: Das Partnerglück ist von vornherein eingezwängt in gesellschaftliche Normen und Konventionen.