EsslingenSchon in „Tintenherz“ ließ die bekannte Kinderbuchautorin Cornelia Funke Wesen aus Büchern krabbeln. Hier nun ist es ein kleiner, süßer Drache, der beim schlaflosen Philipp ins Bett purzelt und Zuflucht sucht. Ein Ritter ist hinter ihm her, und bis der kleine Junge im nächtlichen Mondschein rausbekommt, wer hier eigentlich wen jagt, steckt er schon mittendrin in der Geschichte und muss sich in seiner eigenen Spielzeugburg verstecken.

Es ist eine liebe kleine Märchengeschichte, die die Junge WLB, die Kinder- und Jugendsparte der Esslinger Landesbühne, für die allerjüngsten Zuschauer ab vier Jahren in ihrem Studio am Blarerplatz inszeniert.