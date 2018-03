Wenn Alexander Strauss über alte Mu­sik erzählt, werden die Epochen le­bendig, wird Musikgeschichte greif­­bar, verlieren Quintenzirkel, So­natensatz und wohltemperiertes Klav­ier ihren Schrecken, hört auch der Laie den Unterschied zwischen ei­nem italienischen und einem fran­zö­sischen Cembalo. Der Musiker und Musikwissenschaftler, der seit Mai in Esslingen lebt, möchte seine Lie­be zur alten Musik mit anderen tei­len und lädt ab und an zum „Esslinger Freitagskonzert“ in sein Wohn­zimmer nahe der Burg ein.

Fachwissen und Leidenschaft

Im 18. Jahrhundert, so erzählt er, gab es an den königlichen Höfen