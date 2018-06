EsslingenSchon der Titel und erst recht die Story machen diese Komödie zum gefundenen Theaterhappen für laue Abende und erhitzte Phantasien unter freiem Himmel. In Esslingen gab es Shakespeares „Sommernachtstraum“ als Open-Air-Spektakel zuletzt 2004 – damals auf dem Kesslerplatz hinter der Stadtkirche in der Inszenierung von Frank Hellmund. Jetzt legt Klaus Hemmerle in der diesjährigen Freilicht-Aufführung der Esslinger Landesbühne (WLB) Regiehand an – in der Maille. Den Mini-Park hält er für das ideale Terrain: „Da wird alles, auch was von außen hereinklingt, zu einem einzigen Soundtrack. Ich genieße das.“ Wichtiger noch: „Gerade die Maille mit ihrer