LudwigsburgVom 19. bis 21. Juli laden Studierende der Akademie für Darstellende Kunst (ADK) in Ludwigsburg zu einem internationalen Festival unter dem Titel „Furore“ ein. 60 junge Theatermacher aus zehn Ländern trotzen der politischen Krise. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann eröffnet die Werkschau mit 13 Inszenierungen von Theaterakademien aus ganz Europa am Donnerstag um 19.30 Uhr. „Ein vielstimmiges Bild“ der ästhetischen Formen junger Künstler mit internationalem Horizont wollen die Studierenden der Ludwigsburger Akademie zeichnen, die in diesem Jahr zehnjähriges Bestehen feiert.

An der Ludwigsburger Akademie