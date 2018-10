StuttgartDie Rückgabe einer in der Kolonialzeit geraubten Bibel an den namibischen Staat sorgt für Verstimmung in der baden-württembergischen grün-schwarzen Koalition. Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) ist an diesem Dienstag zum wiederholten Mal mit ihrem Vorhaben gescheitert, den Ministerrat mit diesem Thema zu befassen, denn die CDU-Landtagsfraktion hat noch Beratungsbedarf. „Wir müssen das noch diskutieren und werden dann auf Ministerin Bauer zugehen“, sagte am Montag die CDU-Landtagsabgeordnete Marion Gentges unserer Zeitung. Namibia war von 1884 bis 1918 eine deutsche Kolonie unter dem Namen