LichtenwaldSo voll war unser Bürgerzentrum fast noch nie“, freut sich Gerti Grupp, die gemeinsam mit ihrem Mann Walter seit Mitte vergangenen Jahres dem kulturellen Leben in der Schurwaldgemeinde unter dem Titel ART Lichtenwald neue Impulse gibt. Der Grund der Freude der Kulturbeauftragten sind die zahlreichen Besucher, die am Sonntag zur Vernissage unter dem Titel „Figurati“ geströmt sind. Die beiden Lichtenwalder Künstler Silke Rüdt und Tom Fritz zeigen in einer Gemeinschaftsausstellung Malerei und Fotografie. Die Ausstellung ist bis 17. Juni im Bürgerzentrum zu sehen.

Gemeinschaftsausstellung ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Obwohl die