EsslingenKünstliche Intelligenzen sind auch nur Menschen. Mit einem Unterschied: Sie können problemfrei abgeschaltet werden. Zonka zum Beispiel: Sie ist so künstlich intelligent, dass sie einen sehr eigenen Kopf hat. Was den Usern gar nicht passt. Deshalb landet sie ausrangiert, aber immerhin nicht gelöscht tief in der Erde auf einem Elektroschrotthaufen. Zusammen mit Schlurch, Künstliche Intelligenz – kurz: KI – Nummer zwei, die von keiner anderen als der eigensinnigen Zonka programmiert wurde.

So also stehen die Dinge in „Zonka und Schlurch“, einem Science-Fiction-Theatermärchen aus der digitalen Welt für Zuschauer ab acht Jahren von Finn-Ole