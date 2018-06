EsslingenWas ist Identität? ein Pass, ein Handy-Vertrag, ein Bankkonto, ein gemeldeter Wohnsitz, ein Arbeitsplatz – und eine Lücke, die all das scheidet von jenem Rätsel, das die letztlich ungreifbare Identität eines real existierenden Menschen ausmacht. Die französische Konzeptkünstlerin Pauline Bastard reißt in ihrem Projekt „Alex“ genau jene Lücke auf. Denn ihr Alex ist ein Mensch, der nicht existiert, aber die besagten Identitätsmerkmale erhält. Und das geht so: Zusammen mit Psychologen, Philosophen und einem Rechtsanwalt hat die Künstlerin die künstliche, aber plausible Identität eines Menschen nicht nur konstruiert, sondern realisiert. Ein Mann,