StuttgartUdo Lindenberg zählt 73 Lebensjahre, er ist gealtert, aber kein bisschen alt. Und schon gar nicht aus der Zeit gefallen. Er spricht trotz seines Siebzigerjahre-Coolness-Slangs die Sprache der Jugend. Von ihm eine Scheibe abschneiden könnten sich Politiker, die nicht wissen, wie mit Klimaaktivistin Greta Thunberg und Co. umgehen. Von ihm könnten sie lernen, wie man Klartext redet. Kurz vor Ende des regulären Sets intoniert er „Wir ziehen in den Frieden“ und lässt dazu in der nahezu ausverkauften Schleyer-Halle einfach Artikel 3 und 1 Grundgesetz auf die riesige LED-Wand werfen und von zwei Kindern nachsprechen. So einfach sehen Lösungen im