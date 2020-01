Tübinger Regisseur dreht Film über Weltwirtschaftsforum

Der Tübinger Regisseur Marcus Vetter zeigt in seinem Dokumentarfilm „Das Forum“ ein ambivalentes Bild des Weltwirtschaftsforums in Davos

Marcus Vetter ist gelungen, was vor ihm kein Regisseur schaffte: Er bekam Zutritt zum Weltwirtschaftsforum in Davos und drehte dort einen Dokumentarfilm über das Treffen der Mächtigen. Auf Kommentare hat er bewusst verzichtet, die kritische Aussage steckt seiner Überzeugung nach in der präzisen Beobachtung.